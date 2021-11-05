شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 4\11\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 4\ 11\ 2021 الكثير من الأحداث الهامة ، على رأسها الأستعدادات لمباراة القمة غدا امام الأهلى ، و تخفيف الحمل البدنى للاعبين ، مغادرة بن شرقى و الجزيرى القاهرة بعد مباراة القمة .
عمر السعيد وأوباما وبن شرقي يقودون تشكيل الزمالك المتوقع فى القمة
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مباراة القمة غدا امام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.
يغادر الثنائي سيف الدين الجزيري واسرف بن شرقي الي تونس والمغرب علي التوالي غدا عقب مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها علي استاد القاهرة في الثامنة مساء، للانضمام لمنتخبي بلادهما في الاجندة الدولية المقبلة.
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء يوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
اتحاد الكرة يتجاهل الرد على الزمالك فى أزمة شيكابالا
تجاهل مسئولو اتحاد الكرة الرد علي استفسار الزمالك بشأن مشاركة شيكابالا قائد الفريق في مباراة القمة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 3 للدورى.
اختتم فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتيرس كارتيرون أستعداداته لملاقاة الأهلى غد الجمعة في مباراة القمة بالجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولى .
مران الزمالك.. كارتيرون يخفف الحمل البدني على اللاعبين
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.