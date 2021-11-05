شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 4\11\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 4\ 11\ 2021 الكثير من الأحداث الهامة ، على رأسها الأستعدادات لمباراة القمة غدا امام الأهلى ، و تخفيف الحمل البدنى للاعبين ، مغادرة بن شرقى و الجزيرى القاهرة بعد مباراة القمة .

عمر السعيد وأوباما وبن شرقي يقودون تشكيل الزمالك المتوقع فى القمة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مباراة القمة غدا امام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.

يغادر الثنائي سيف الدين الجزيري واسرف بن شرقي الي تونس والمغرب علي التوالي غدا عقب مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها علي استاد القاهرة في الثامنة مساء، للانضمام لمنتخبي بلادهما في الاجندة الدولية المقبلة.