شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 4 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 4 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، كهربا يشارك في مران المُستبعدين فى الأهلي من قائمة القمة، وموسيماني يحذر لاعبى الأهلى من مرتدات الزمالك بالقمة.

كهربا يشارك في مران المُستبعدين في الاهلي من قائمة القمة

ظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مران المُستبعدين من مباراة الزمالك الذي أقيم اليوم ، الخميس،على ملعب التتش حيث خاض اللاعب مراناً مع باقي اللاعبين الذي خرجوا من قائمة القمة.

موسيماني يحذر لاعبى الأهلى من مرتدات الزمالك بالقمة

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك غد الجمعة في الجولة الثالثة من عمر الدوري، لمنحهم التعليمات الخاصة بموقعة القمة وشرح خطة اللعب في المباراة.

لقطة جديدة فى حكام مباراة الزمالك و الأهلي ..تعرف عليها

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكم مباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها الثامنة مساء غدًا ويديرها الحكم الدولي محمد عادل و يعاونه أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني و أمين عمر حكم رابع و أحمد الغندور حكم var و عبد العزيز السيد مساعد var.

موسيماني يطمأن على جاهزية أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي فى القمة

إطمأن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على جاهزية أكرم توفيق لاعب لفريق لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري بعدما تعافى اللاعب من إصابته الأخيرة.

رسميا ..محمد عادل حكماً لمباراة الأهلي و الزمالك و الغندور لـ VAR

حسمت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، قرارها النهائي باختيار الحكم الدولي محمد عادل لإدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك غدا الجمعة بالدوري العام، يعاونه أحمد الغندور حكم VAR .

رابطة الأندية تعين 3 مراقبين لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تعيين 3 مراقبين لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر لها مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى المصرى.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الزمالك فى القمة 123

تترقب جماهير الكرة المصرية اللقاء المترقب في قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، فى القمة 123 بين الفريقين.