شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات الكبار فى معسكر الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كبار فريق بالنادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر على عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في الثامنة من مساء غد الجمعة في الأسبوع الثالث من الدورى الممتاز لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التي يرغبون في الفوز بها من أجل الاستمرار على قمة البطولة واستعاد اللقب الذى فقده الفريق في الموسم الماضي.

الشناوى تحدث مع زملائه في الفريق مطالبا الجميع بالتركيز في الملعب طوال الـ 90 دقيقة بعيدا عن مشاركة أي منهم أو جلوسه على دكة البدلاء في الأهم مصلحة الفريق وتحقيق النقاط الثلاثة من اجل الاستمرار على قمة المسابقة.

واعتاد محمد الشناوى على عقد هذه الجلسات مع زملائه قبل المباريات الهامة حتي يحفزهم من أجل استمرار الانتصارات وتحقيق البطولات كما اعتاد عليها الفريق.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي ستجمع بينهما في الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، وتترقب جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية للقاء المهم والمترقب في قمة الدوري المصري.

تولى محمد عادل إدارة 17 مباراة للأهلي، حقق خلالهم المارد الأحمر الفوز في 13 مباراة وتعادل في 3 مواجهات وتلقي هزيمة واحدة فقط ، واحتسب محمد عادل 7 ركلات جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلة جزاء واحدة ضده وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي ، فيما حصل لاعبي الأهلي على 27 إنذار وطرد مرة واحدة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

يذكر أن محمد عادل أدار مباراة واحدة في الدوري المصري هذا الموسم وكانت بين الأهلي والإسماعيلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف دون رد.