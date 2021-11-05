شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى بيراميدز راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد الفوز الأخير على الاتحاد السكندري في الدوري.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة المصري المحدد لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري.

ومن جانبه عبر إيهاب جلال عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الاتحاد والفوز بثلاثية نظيفة، موضحا أهمية الانتصار الثالث على التوالي والذي وضع الفريق بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

وشدد على أن الشوط الأول مختلف تماما عن الشوط الثاني بسبب الاستعجال في إنهاء الهجمات ولكن تغير الوضع تماما واللاعبون أظهروا شخصية رائعة في مواجهة الاتحاد ونجحوا في حصد 3 نقاط غالية في المنافسة على اللقب.

وأضاف أن كل الفرق تحاول اللعب أمام بيراميدز بشكل دفاعي في ظل قوة المجموعة الموجودة ولكن مع الخبرات المتاحة نجح الفريق في الفوز بفضل هدوئه وتعامله المميز مع جميع اللاعبين، معبرا عن سعادته بمكاسب النادي المهمة في عودة رمضان صبحي لمستواه الرائع، وتصدر عبد الله السعيد لقمة ترتيب الهدافين، وعودة إبراهيم عادل، مثنيا على جميع اللاعبين في الفترة المقبلة.

وكشف جلال عن أنه سيعمل على استغلال فترة التوقف الدولي 14 يوما في تجهيز اللاعبين والإعداد القوي للمرحلة المقبلة واستكمال الدوري ومواصلة مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية، كاشفا على أن النادي يحتاج جميع لاعبيه في مباريات الكونفدرالية ويجب إيجاد حل لأزمة وجود لاعبي بيراميدز مع المنتخب في ذلك التوقيت، وفي النهاية من الصعب التفريط في اللاعبين.