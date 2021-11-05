شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش يحضر قمة الزمالك والأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، يوم السبت أسماء اللاعبين المختارين لمعسكر مباراتي أنجولا والجابون المقرر لهما 12 و16 نوفمبر، عقب إنتهاء مباراة القمة ومتابعة عدد من اللاعبين.

وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة أن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز

ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.