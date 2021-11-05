شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة العرض التركى لضم ديانج فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو النادي الأهلي أن المالي آليو ديانج لاعب الفريق لم يتلق عرضاً رسمياً من نادي فناربخشة التركي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الأهلي لم يتلق عرضاً رسمياً من النادي التركي لضم ديانج.

وأوضح المصدر أن النادي سيدرس أي عرض رسمي يصل من أجل ضم اللاعب المالي أو أى لاعب آخر في الفريق، مُشيراً إلى أن ما تردد بشأن عرض فنار بخشة ليس سوى اجتهادات لم تصل حتى الآن لعرض رسمي.

على صعيد متصل، يُفضّل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الدفع بثلاثة لاعبين في خط وسط الفريق خلال مباراة الزمالك غداً في الدوري المصري، حيث يميل المدير الفني للاستعانة بالثلاثي، عمرو السولية وآليو ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط.

ويرغب موسيماني في تأمين خط الوسط بشكل قوي خاصة في ظل امتلاك الزمالك لاعبين لديهم سرعات عالية وقدرات فنية خاصة لذا يحاول إيقافهم في مباراة القمة المقرر لها الثامنة من مساء غداً، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى.

ويبحث موسيماني مع جهازه المعاون حالياً خطة لعب الأهلي في مباراة القمة المرتقبة حيث يأمل الجهاز الفني في الوصول إلى خطة لعب مناسبة يحقق بها الفريق الفوز على الزمالك ومواصلة الانتصارات فى بطولة حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولتين الأولى والثانية لبطولة الدورى.