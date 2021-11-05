شكرا لقرائتكم خبر عن جمال صدقي مراقب حكام لمباراة قمة الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة عصام عبد الفتاح، منصب مراقب حكام مباراة قمة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة في الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي السابق جمال صدقي.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكم مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء غد ويديرها الحكم الدولي محمد عادل ويعاونه أحمد حسام مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثاني وأمين عمر حكم رابع وأحمد الغندور حكمvar وعبد العزيز السيد مساعد var.

وتشهد مباراة القمة لقطة جديدة في تعيينات الحكام وهي تعيين حكم سابع وهو سامي هلهل كمساعد إحتياطي في حالة إصابة أي من المساعدين يوسف البساطي و أحمد حسام.

تقام في الثامنة من مساء غد الجمعة، مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، وهي القمة التى تحمل رقم 123 بين الفريقين.

وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز

ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.