شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير خاصة لوادى دجلة قبل المشاركة فى بطولة دورى الأبطال للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لجلسة خاصة للاعيبات فريق وادى دجلة للكرة النسائية قبل انطلاق بطولة دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

ويفتتح وادي دجلة بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية أمام فريق مانديه بطل مالي في الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 19 نوفمبر الجاري.

وكلف باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، كنيزات إبراهيم النائبة الخامسة له بحضور افتتاح بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات التى تستضيفها مصر فى الفترة من 5 حتى 19 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

ويمثل وادي دجلة مصر في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

ويخوض وادي دجلة ممثل مصر ، مبارياته في المواعيد التالية:

وادي دجلة و مانديه المالي

5 نوفمبر – 4 عصرًا بإستاد الدفاع الجوي

دجلة و مالابو بطل غينيا الإستوائية

8 نوفمبر -4 عصرًا – استاد الدفاع

وادي دجلة و وسيكوندي هاساكاس الغاني

11 نوفمبر --4 عصرًا – استاد الدفاع