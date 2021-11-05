شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 4\11\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثية، حيث أقيمت اليوم الخميس 4 مباريات، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، المباراة الأولى بين الجونة وفاركو، والثانية سيراميكا والمقاصة، واللقاء الثالث جمع الإسماعيلى مع البنك الأهلى، والرابعة بيراميدز والاتحاد السكندرى.

فاز الجونة على فاركو بهدف نظيف ليحتل الجونة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بينما احتل فاركو المركز السابع عشر برصيد خالى من النقاط.

ووصل فريق البنك الأهلى للنقطة السادسة عقب الفوز على الإسماعيلى بهدف، بينما يظل الإسماعيلى بدون نقاط، واحتل سيرميكا المركز الخامس بالتعادل مع المقاصة سلبيا برصيد 5 نقاط، وحل المقاصة للنقطة ثامنا بالوصول إلى النقطة الـرابعة.

وفاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة، ليرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية في صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا، وألحق بالاتحاد السكندرى أول هزيمة في الدورى وتركه في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.