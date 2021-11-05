شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري في غياب لاعبى الأهلي و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ومنتخب مصر ، قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 3 أهداف بعد إحرازه لهدف في مرمى فريق الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد 3 لاعبين في صدارة هدافي الدوري برصيد 3 أهداف و هم عبدالله السعيد و محمد هلال لاعب البنك و أوجاسينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

بينما تشهد القائمة غياب لاعبي الأهلي و الزمالك عن صدارة هدافي الدوري المصري ،حتى الآن قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدًا في الجولة الثالثة للدوري المصري.

تقام في الثامنة من مساء غدا، الجمعة، مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، وهي القمة التى تحمل رقم 123 بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك..القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز

ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدورى

ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.