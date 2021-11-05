اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها: اتحاد الكرة يحدد 15 و16 و17 نوفمبر لمباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر، والبنك يزيد من جراح الإسماعيلى بثالث هزيمة ويحقق الانتصار الثانى فى الدورى.

اتحاد الكرة يحدد 15 و16 و17 نوفمبر لمباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر

حدد اتحاد الكرة، أيام 15 و16 و17 نوفمبر، موعدًا لمباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر للموسم الجارى 2021 / 2022.

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مران الزمالك.. كارتيرون يخفف الحمل البدني على اللاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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كهربا يشارك في مران المُستبعدين في الاهلي من قائمة القمة

ظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مران المُستبعدين من مباراة الزمالك الذي أقيم اليوم ، الخميس،على ملعب التتش حيث خاض اللاعب مراناً مع باقي اللاعبين الذي خرجوا من قائمة القمة.

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المقاصة يحصد النقطة الرابعة بتعادل ثمين مع سيراميكا فى الجولة الثالثة للدوري

انتهت مباراة مصر المقاصة وسيراميكا بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة الـ4 فى المركز الثامن ، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 5 في المركز الخامس بجدول الدوري.

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البنك يزيد من جراح الإسماعيلى بثالث هزيمة ويحقق الانتصار الثانى فى الدورى

حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على الاسماعيلى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين  على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

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المقاولون يتعادل مع الطلائع 1/1 في الجولة الثالثة للدوري

انتهت مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، خلال منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المقاولون أولاً بهدف نظيف، سجله محمد سمير في الدقيقة 35، ثم تعادل علي الفيل للطلائع في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

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الجونة يٌلقى فاركو الهزيمة الثالثة فى الدورى

فاز الجونة على نظيره فاركو بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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