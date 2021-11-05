شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لاعبو بيراميدز أظهروا شخصيتهم أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الاتحاد والفوز بثلاثية نظيفة، موضحا أهمية الانتصار الثالث على التوالي والذي وضع الفريق بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

شدد على أن الشوط الأول مختلف تماما عن الشوط الثاني بسبب الاستعجال في إنهاء الهجمات ولكن تغير الوضع تماما واللاعبون أظهروا شخصية رائعة في مواجهة الاتحاد ونجحوا في حصد 3 نقاط غالية في المنافسة على اللقب.

أضاف أن كل الفرق تحاول اللعب أمام بيراميدز بشكل دفاعي في ظل قوة المجموعة الموجودة ولكن مع الخبرات المتاحة نجح الفريق في الفوز بفضل هدوئه وتعامله المميز مع جميع اللاعبين، معبرا عن سعادته بمكاسب النادي المهمة في عودة رمضان صبحي لمستواه الرائع، وتصدر عبد الله السعيد لقمة ترتيب الهدافين، وعودة إبراهيم عادل، مثنيا على جميع اللاعبين في الفترة المقبلة.

كشف جلال عن أنه سيعمل على استغلال فترة التوقف الدولي 14 يوما في تجهيز اللاعبين والإعداد القوي للمرحلة المقبلة واستكمال الدوري ومواصلة مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية، كاشفا على أن النادي يحتاج جميع لاعبيه في مباريات الكونفدرالية ويجب إيجاد حل لأزمة وجود لاعبي بيراميدز مع المنتخب في ذلك التوقيت، وفي النهاية من الصعب التفريط في اللاعبين.