الامارات | راشد بن حميد: الكرة الشاطئية جزء لا يتجزأ من أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الكرة الشاطئية جزء لا يتجزأ من أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم اتحاد الكرة رسمياً بطلب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية لعام 2023، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كل عامين، ويأتي الإعلان على هامش استضافة الإمارات كأس القارات على شاطئ «كايت بيتش» في دبي، التي يشارك فيها منتخب الإمارات بصفته مستضيفاً للبطولة، وكانت الإمارات استضافت النسخة الخامسة من كأس العالم للكرة الشاطئية في 2009 على شاطئ جميرا في دبي.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، عن ثقته الكاملة بالإمكانات والقدرات والخبرات المتوافرة لدى عناصر العمل المسؤولة عن التنظيم، مؤكداً أن «الكرة الشاطئية جزء لا يتجزأ من أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية، وهي لعبة توازي في أهميتها بقية المسابقات التي تندرج ضمن مسؤوليات ومهام اتحاد كرة القدم»، وشدّد على ثقته بأن الإمارات ستقوم بتنظيم استثنائي لهذا الحدث، الذي يستقطب الجمهور والمشجعين من كل أنحاء العالم، وأضاف: «نحن مقبلون على مرحلة مهمة في العام المقبل، تتمثل في استضافة العديد من الفعاليات والبطولات، أهمها كأس العالم للأندية في مطلع 2022، ونحن على أتم الاستعداد لاستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية في عام 2023، منهجنا واضح للجميع، نحن نتطلع إلى استضافة البطولات العالمية، ونجعل من الإمارات مكاناً لجمهور ومحبي كرة القدم حول العالم».

من جهة أخرى، التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بمقر اتحاد الكرة في دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في «فيفا»، جوان كوسكو ونائبه جابينو ريناليس، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية، علي حمد البدواوي إضافة إلى رئيس لجنة المسابقات للكرة الشاطئية في «فيفا»، جوسيب بونسيت.

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