شكرا لقرائتكم خبر بعد انتصاره على المتصدر.. الهلال لا يخسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على سجله الخالي من الخسائر بعد تغلبه على ضمك متصدر ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة مواصلا منافسته على صدارة الترتيب مع تبقى لقاءين مؤجلين له بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا ووصوله لنهائي البطولة الذي سيقام في الـ 23 من نوفمبر الجاري.

بينما سجلت هذه الخسارة لضمك نهاية سلسلة دامت لـ 9 لقاءات متتالية دون خسارة، فبعد خسارته أمام النصر في الجولة الأولى لم يستطع أي فريق من هزيمة ضمك طوال الجولات التسع الماضية جعلته يعتلي صدارة الترتيب والتي باتت مهددة من الاتحاد وأيضا الهلال الذي بات قريبا منها بعد أن ضيق الخناق بينه وبين ضمك إلى نقطتين.

يذكر أن الهلال استطاع بهذا الفوز رد الدين لمدرب ضمك الكرواتي كرشمير ريزتش الذي سبق وأن واجه الهلال الموسم الماضي في الدوري الثاني وحقق الفوز بنتيجة 1-0، ليعود الهلال أمس ويرد اعتباره أمام الكرواتي.

الفيصلي وأبها

وضع الفيصلي حدا لسلسلة تعادلاته التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه أبها، أمس، في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد أبها عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

ويدين الفيصلي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه هشام فايق، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20.

بعد المواجهة:

