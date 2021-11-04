هل يصالح النصر جماهيره على حساب الشباب؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب ديربي الرياض بين النصر والشباب في غير موعده في الجولة الـحادية عشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنسبة لفريق النصر الذي يعيش ظروفا لا يحسد عليها بعد خروجه من دوري أبطال آسيا على يد غريمه الهلال وهو يقابل مساء اليوم عند الساعة الـ5.50 صاحب الضيافة فريق الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض، والتي ألقت بظلالها على الفريق في لقاء الأخير أمام الفيحاء الذي خرج متعادلا قبل نهايته في الدقائق الأصلية بأربع دقائق بعد أن كشف الشوط الثاني حال النصر المائل.

وعاش النصر قبل المواجهة تلاسنات فضائية وفي وسائل التواصل الاجتماعي داخل الفريق وامتدت أمواجها إلى محيطه الخارجي قد تمهد لتنحي مديره التنفيذي حسين عبدالغني، وسيكون الفريق وهو يواجه فريق الشباب الطامح لصدارة الدوري على أمل تعثر فريقي الاتحاد وضمك وحصد النقطة الـ21.

وسعت الإدارة النصراوية وبمشاركة المدير الفني للفريق البرتغالي بيدرو إيمانويل إلى فرض طوق إداري ونفسي لانتشال الفريق وإعادته إلى جادة صوابه التي فقد طريقها ولا سبيل للخروج من ذلك سوى الانتصار على الشباب وتعديل مسلك الفريق النقطي الذي وصل إلى الـ13 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين ضد الهلال والطائي، وهو ما لا يليق بالنصر عطفا على الدعم وتدجيجيه باللاعبين الأجانب والمحليين على كافة المراكز، خاصة بعد توقف الانتصارات عن الفريق في آخر 3 جولات.

في المقابل يرغب الشبابيون المتطورون في استغلال ظروف النصر في ظل نشوة الانتصارات التي حققها الليوث بأربعة انتصارات متتالية، سجل خلالها 10 أهداف، ولم تهتز شباكه غير مرة واحدة في الجولة السابعة أمام الفيحاء حين فاز 2 / 1.ومحاولة استثمار ظروف النصر التي قد لا تتكرر حين يواجه بعضهما البعض.

قبل المواجهة:

واجه مدرب النصر البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الشباب البرازيلي بريكليس شاموسكا، في مباراتين من قبل، حيث فاز بهما

لم يخسر من قبل بيدرو إيمانويل ضد الشباب، في 3 مباريات سابقة بواقع انتصار وحيد وتعادلين

حقق النصر 4 انتصارات ومثلها للشباب خلال 12 مباراة جمعت الفريقين في دوري المحترفين

تعادل الفريقان في 4 مباريات منذ موسم 2008-2009 على ملعب الأمير فيصل بن فهد

أحرز لاعبو نادي النصر 17 هدفا، بينما 16 هدفا للشباب، في 10 مباريات

تعادلا سلبيا في مباراتين

حقق النصر أكبر فوز على الشباب بنتيجة 3-2 في موسم 2013-2014، بينما أكبر انتصار للشباب على النصر كان بنتيجة 4-2 الموسم الماضي

تأكد مشاركة مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمد الله، الذي يتصدر قائمة هدافي مواجهات الفريقين في الملز برصيد 3 أهداف