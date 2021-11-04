الآسيوي يفتح تسجيل الأجانب بدوري أبطال آسيا لعام 2022

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وأقرت اللجنة وتعاطفت مع العديد من الاتحادات والأندية الأعضاء المشاركة، الذين على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، لم يتمكنوا من المنافسة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2021 بسبب الشكوك الهائلة والقيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا، في حين اعتبرت انسحاب الأندية الأسترالية - بريسبان رور وملبورن إف سي وسيدني إف سي - من دوري أبطال آسيا 2021 كان بمثابة أحداث قوة قاهرة.
وبالمثل في كأس الاتحاد الآسيوي، تم الاعتراف أيضا بانسحاب الناديين من ماكاو - MUST CPK وبنفيكا ماكاو - على أنها أحداث قوة قاهرة، وكذلك انسحابات أفغانستان وبوتان وبروناي دار السلام والصين PR وكوريا الشمالية وماكاو من كأس آسيا تحت 23 سنة أوزبكستان 2022 - تصفيات.
ووافقت اللجنة أيضا على وضع حد أدنى للعمر إضافة إلى الحد الأقصى الحالي لبطولة كأس آسيا تحت 20 عاما وكأس آسيا تحت 17 عاما بدءا من نسخة 2023، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان قدر أكبر من الاتساق مع الفئة العمرية المعنية بالفيفا مع حماية اللاعبين الشباب في آسيا وفي نفس الوقت إتاحة فرص اللعب الكافية.
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