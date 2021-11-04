شكرا لقرائتكم خبر رباعية الرائد تقيل مدرب الطائي زوران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة نادي الطائي رسميا أمس إقالة مدرب الفريق الأول الصربي زوران مانولوفيتش من منصبه، وذلك عقب النتائج والمستويات المخيبة لآمال جماهيره ومحبيه التي عانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وكان آخرها خسارته الأربعاء أمام نظيره الرائد في بريدة برباعية نظيفة. وكان زوران قد أشرف على تدريب فريق الطائي لمدة 65 يوما خلفا للتونسي محمد الكوكي الذي تم الاستغناء عن خدماته في الجولة الثالثة بسبب شهادته التدريبية، وقاد الصربي فريق الطائي في سبعة لقاءات منذ الجولة الخامسة، وحقق معه انتصارين فقط أمام الاتفاق والتعاون قبل أن يتعرض الفريق إلى نكسة جديدة بخسارته أربع مباريات متتالية.



كانت هذه تفاصيل خبر رباعية الرائد تقيل مدرب الطائي زوران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.