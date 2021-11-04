الأهلي يفيق بعد غيبوبة 8 أشهر

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واستطاع الأهلي أن يحقق نتائج إيجابية غابت عن الفريق الأخضر لفترة طويلة حيث استطاع الحصول على 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة في المواجهات التي لعبت بين فترتي التوقف الدولي الثانية والثالثة التي تنطلق غدا السبت لمشاركة المنتخب السعودي في التصفيات النهائية لقارة آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وهذه المرة الأولى التي يحقق الأهلي ثلاثة انتصارات في المواجهات الأربع الأخيرة منذ شهر فبراير الماضي‘ حيث دخل الفريق في دوامة التعثرات المتتالية محققا أرقاما قياسية في الخسائر المتتالية والغياب الطويل عن تحقيق أي انتصار.
يشار إلى أن الأهلي بدأ موسمه بخمسة تعادلات متتالية في الجولات الأولى قبل أن يخسر في لقاءين متتاليين ثم عاد لسكة الانتصارات وحقق في الأربع جولات الماضية ثلاثة انتصارات وتعادلا، متجنبا الخسارة ورافعا رصيده النقطي إلى 15 نقطة.
أمور عدة حققها الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خلال 4 جولات ماضية:
- العودة لسكة الانتصارات
- استقبل الفريق هدفين فقط في 4 مباريات
- لم يستقبل مرماه أي هدف في مواجهتين
- حقق فوزين على ملعبه
- خسر نقطتين من أصل 9 نقاط
النقاط التي جمعها الأهلي قبل فترة التوقف هذا الموسم:
- حقق 3 نقاط من أصل 9 نقاط قبل فترة التوقف الأولى 28 أغسطس
- جمع نقطتين من أصل 12 نقطة قبل فترة التوقف الثانية 3 أكتوبر
- حقق 10 نقاط من أصل 12 نقطة قبل فترة التوقف الثالثة 6 نوفمبر
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