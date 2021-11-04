شكرا لقرائتكم خبر برازيلي: عودة تاليسكا لبلاد السامبا قريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار ماتيوس مارتنيز فوتس إلى أن رغبة أندرسون في فك ارتباطه مع النصر تعود لتأخر بعض مستحقاته المالية، وإلى الخلاف الأخير الذي ظهر بينه وبين زميله بالفريق عبدالفتاح عسيري.
كانت هذه تفاصيل خبر برازيلي: عودة تاليسكا لبلاد السامبا قريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.