برازيلي: عودة تاليسكا لبلاد السامبا قريبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجر الإعلامي البرازيلي ماتيوس مارتنيز فوتس مفاجأة من النوع الثقيل عن رغبة محترف فريق النصر الكروي أندرسون تاليسكا في الرحيل من النادي والالتحاق بأحد الأندية البرازيلية قبل إغلاق فترة التسجيل هناك والعودة للملاعب البرازيلية بعد غيبة طويلة. وأشار ماتيوس مارتنيز فوتس إلى أن رغبة أندرسون في فك ارتباطه مع النصر تعود لتأخر بعض مستحقاته المالية، وإلى الخلاف الأخير الذي ظهر بينه وبين زميله بالفريق عبدالفتاح عسيري.



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