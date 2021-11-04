شكرا لقرائتكم خبر عن 42 هدفاً تمنح عمرو السولية لقب "ملك النص" قبل القمة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد خط الوسط في الأهلي والزمالك، منافسة شرسة بين نجوم القطبين، الذين يستعدون لخوض لقاء القمة عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة في تمام الثامنة مساء الجمعة، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

ويعتبر عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، هو أكثر اللاعبين فاعلية بين نجوم القطبين على المرمى، بعدما سجل 21 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر ليضع بصمته على 42 هدفاً سجلها الأهلي.



عمرو السولية

الزمالك

ـ طارق حامد

شارك في: 270 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: 8 أهداف

ـ محمود عبد العزيز

شارك في: 63 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: 3 أهداف

ـ إمام عاشور

شارك في: 48 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 4 أهداف

الأهلي

عمرو السولية

شارك في: 229 مباراة

سجل: 21 هدفاً

صنع: 21 هدفاً

ـ أليو ديانج

شارك في: 95 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 7 أهداف

ـ حمدي فتحي

شارك في: 80 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 3 أهداف