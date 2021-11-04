شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يٌلقى فاركو الهزيمة الثالثة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الجونة على نظيره فاركو بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الهدف فى الدقيقة 73 من كرة عرضية عن طريق شيميلس بيكيلي من جهة اليمين قابلها الشبراوي برأسية من يشار منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين حارس مرمى فاركو لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالى: حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: لؤي وائل - محمود الجزار - عمرو سعداوي - محمد عبدالجواد،خط الوسط : إسلام محارب - نور السيد - كريم طارق - إسلام عبدالنعيم - ناصر ناصر،خط الهجوم : خالد قمر.

بدأ فاركو المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى : محمد صبحي،الدفاع :أحمد الصغيري _ رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى - عزمي غومة،الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون،الهجوم : عمرو جمال - سيف تيري.

بهذه النتيجة احتل الجونة المركز العاشر برصيد 10 نقاط بيتما احتل فاركو المركز السابع عشر برصيد خالى من النقاط.