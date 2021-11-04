شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تتسلم مكافأت بارالمبياد طوكيو 9 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسلم اللجنة البارالمبية مكافأت المشاركة فى دورة البارالمبياد ، التى أقيمت بطوكيو ، يوم 9 نوفمبر الجارى من وزارة الشباب و الرياضة ، و التى تصل إلى 12 مليون جنيها .

وحققت البعثة البارالمبية 7 ميداليات متنوعة فى الدورة منها 5 فضيات و برونزيتان ـ للاعبى منختبات رفع الاثقال و الباراتايكوندو .

وصلت مكافات الميدالية الفضية إلى 1 مليون و250 ألف جنيها ، و يحصل عليهم اللاعبون شريف عثمان ، محمود صبري ، محمد ياسر الزيات، فاطمة عمر، رباب رضوان .

و جاءت مكافاة الميدالية البرونزية 750 ألف جنيها ، يحصل عليها اللاعبون هاني محسن ، و محمد صبحي ، ويصل التكريم المالى حتى المركز الثامن بواقع 50 ألف جنيها .