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البارالمبية تتسلم مكافأت بارالمبياد طوكيو 9 نوفمبر الجارى

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القاهرة - سامية سيد - تتسلم اللجنة البارالمبية مكافأت المشاركة فى دورة البارالمبياد ، التى أقيمت بطوكيو ، يوم 9 نوفمبر الجارى  من وزارة الشباب و ، و التى تصل إلى 12 مليون جنيها .

 

وحققت البعثة البارالمبية 7 ميداليات متنوعة فى الدورة منها 5 فضيات و برونزيتان  ـ للاعبى منختبات رفع  الاثقال و الباراتايكوندو  .

 

وصلت مكافات الميدالية الفضية  إلى  1 مليون و250 ألف جنيها ، و يحصل عليهم اللاعبون  شريف عثمان ، محمود صبري ،  محمد ياسر الزيات، فاطمة عمر، رباب رضوان .

 

و جاءت مكافاة الميدالية البرونزية 750 ألف جنيها ، يحصل عليها اللاعبون  هاني محسن ، و  محمد صبحي ، ويصل التكريم  المالى حتى المركز الثامن بواقع 50 ألف جنيها .  

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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