شكرا لقرائتكم خبر عن الحماس يسيطر على لاعبى الزمالك فى المران الختامى قبل مواجهة الأهلى غدا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتيرس كارتيرون استعدادته لملاقاة الأهلى غدا الجمعة فى مباراة القمة بالجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولى، حيث ظهر الحماس على لاعبى الزمالك خلال التدريب، وفى مقدمتهم طارق حامد لاعب وسط الفريق.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الذى أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلى، بينما تولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين قبل بدء التدريبات الفنية تحت قيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتضم قائمة الزمالك للقاء الأهلي كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد