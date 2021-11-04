شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..محمد عادل حكماً لمباراة الأهلي و الزمالك و الغندور لـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، قرارها النهائي باختيار الحكم الدولي محمد عادل لإدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك غدا الجمعة بالدوري العام، يعاونه أحمد الغندور حكم VAR .

تقام في الثامنة من مساء غد الجمعة، مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، وهي القمة التى تحمل رقم 123 بين الفريقين.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.



موعد مباراة الأهلي والزمالك..القنوات الناقلة