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رسميا ..محمد عادل حكماً لمباراة الأهلي و الزمالك و الغندور لـ VAR

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القاهرة - سامية سيد - حسمت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، قرارها النهائي باختيار الحكم الدولي محمد عادل لإدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك غدا الجمعة بالدوري العام، يعاونه أحمد الغندور حكم VAR .

 

تقام في الثامنة من مساء غد الجمعة، مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، وهي القمة التى تحمل رقم 123 بين الفريقين.

 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك 

وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك..القنوات الناقلة 

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز

 

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ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدورى

ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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