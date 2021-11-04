شكرا لقرائتكم خبر عن من هو محمد عادل حكم القمة بين الأهلى و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين الحكم الدولى محمدعادل لإدارة مباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها غدا فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز ، و التى تحمل رقم 123 فى مباريات القمة ، المقرر إاقمتها باستاد القارة .

يعاون محمد عادل ، أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني و أمين عمر حكم رابع و أحمد الغندور حكم var و عبد العزيز السيد مساعد var .

نرصد أهم المعلومات عن محمد عادل قبل إدارة القمة غدا ..

- يبلغ من العمر 43 عاما ، حيث أنه مواليد عام 1978

- حصل على الشارة الدولية عام 2018 ، أى منذ 3 سنوات فقط

- يعمل بجانب التحكيم كضابط فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية

- شارك فى تحكيم دورة الالعاب الافريقية التى أقيمت بالمغرب 2019

- تم اختياره من الاتحاد العربى للمشاركة فى إدارة كأس العرب أغسطس الماضى .

- أدار محمد عادل 17 مباراة للأهلى فاز فى 13 وتعادل 3 مرات ، وخسر مرة واحدة

- أدار 18 مباراة للزمالك حقق الفوز فى 12 وتعادل فى مواجهتين ، وخسر مرتين

- 55 بطاقة صفراء أشهرها فى مباريات الاهلى و الزمالك

- 5 كروت حمراء أشهرها للاعبى الفريقين فى مجموع المباريات

- احتسب 11 ركلة جزاء فى مبارياته مع الفريق الأحمر و الأبيض