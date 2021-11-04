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من هو محمد عادل حكم القمة بين الأهلى و الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين الحكم الدولى محمدعادل لإدارة مباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها غدا فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز ، و التى تحمل رقم 123 فى مباريات القمة ، المقرر إاقمتها باستاد القارة .

 يعاون محمد عادل ،  أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني و أمين عمر حكم رابع و أحمد الغندور حكم var  و عبد العزيز السيد مساعد var .

نرصد أهم المعلومات عن محمد عادل قبل إدارة القمة  غدا ..

- يبلغ من العمر 43 عاما ، حيث أنه مواليد عام 1978 

- حصل على الشارة الدولية عام 2018 ، أى منذ 3 سنوات فقط 

- يعمل بجانب التحكيم كضابط فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية 

- شارك  فى  تحكيم دورة الالعاب الافريقية التى أقيمت بالمغرب 2019

- تم اختياره من الاتحاد العربى للمشاركة فى إدارة كأس العرب أغسطس الماضى .

- أدار محمد عادل 17 مباراة للأهلى فاز فى 13 وتعادل 3 مرات ، وخسر مرة واحدة 

- أدار 18 مباراة للزمالك حقق الفوز فى 12 وتعادل فى مواجهتين ، وخسر مرتين 

- 55 بطاقة صفراء أشهرها فى مباريات الاهلى و الزمالك 

- 5 كروت حمراء أشهرها للاعبى الفريقين فى مجموع المباريات 

- احتسب 11 ركلة جزاء فى مبارياته مع الفريق الأحمر و الأبيض 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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