شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم سنة أولى قمة بالأهلي قبل الديربي 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة 123 والتي تجمعهما على استاد القاهرة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، في ديربي يحظى بأهمية خاصة باعتباره بطولة من نوع خاص والفوز بنقاطه الثلاث تمنح الفريق المنتصر دفعة معنوية في مشواره بالدوري.

القمة 123 تشهد ظهور أول لـ6 نجوم جدد بالأهلي وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وعمار حمدي، كونهم لم يسبق لهم المشاركة في لقاءات القمة من قبل ، بسبب الانضمام للأهلي في الانتقالات الصيفية الأخيرة بالنسبة للرباعي الجدد تاو وميكيسوني وحسن وفؤاد أو لعدم الاستعانة بهم في لقاءات القمة مثل عبد القادر وعمار.

ويرغب السداسي الجدد في أن يكون لهم دور مع الفريق الأحمر في قمة الجولة الثالثة من عمر الدوري خاصة الرباعي تاو وميكيسوني وعبد القادر وعمار، ولكن يبقى مشاركة حسن وفؤاد في القمة غير محسومة، لاسيما الأخير الذي يعد الخيار الثالث لموسيماني في الجبهة اليمنى بالأهلي.

فيما سبق لباقي اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي المشاركة في قمة الدوري سواء بشكل أساسي أو احتياطي، أو على الأقل التواجد في قائمة مباراة القمة، دون المشاركة مثل مصطفى شوبير ومحمود وحيد.

ويفاضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بين طريقتى لعب للفريق الأحمر فى مباراة القمة ضد الزمالك مساء الجمعة ، سواء اللعب بطريقته الحديثة 3 / 4 / 3، وهى نفس الطريقة التى لعب بها مباراتى فريقه ضد الإسماعيلى والبنك الأهلى بأول جولتين من عمر مسابقة الدورى أو اللعب بالطريقة التقليدية 4 / 2 / 3 / 1.

وتعتمد طريقة لعب موسيمانى الحالية على الدفع بثلاثى فى خط الدفاع وهم بدر بانون وحمدى فتحى وأيمن أشرف ورباعى فى وسط الملعب وهم عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وعلى معلول وثلاثى فى خط الهجوم وهم أفشة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى أو محمد شريف.

بينما تعتمد طريقة اللعب التقليدية على اللعب برباعى فى الدفاع وهم أكرم وبانون وأيمن ومعلولو وثنائى فى الوسط الدفاعى والأقرب السولية وديانج وأمامهم ثلاثة لاعبين الأقرب أفشة وتاو وميكيسونى ثم مهاجم وحيد وغالبا سيكون محمد شريف.

ويعكف موسيمانى على دراسة عناصر القوة والضعف فى صفوف الزمالك من أجل استغلالها جيدا في وضع خطة مباراة القمة 123، والتى سيعتمد عليها فى موقعة الجمعة المقبل، حتى يتسنى لفريقه إيقاف خطورة لاعبي الفريق الأبيض وتحقيق الهدف الأساسي في الخروج من المباراة بالثلاث نقاط.