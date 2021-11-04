شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر لاعب سلة فى مصر.. إسماعيل أحمد "الحضرى الجديد فى الصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء فوز فريق سلة الاتحاد السكندرى ببطولة كأس السوبر لكرة السلة ، بالتغلب على الزمالك ، وحصد اللقب بالفوز بنتيجة 95\46 ليكشف عن جانب أخر فى صالات البطولات ، وهو مشاركة إسماعيل أحمد لاعب فريق الاتحاد السكندرى، كأكبر لاعب كرة سلة فى مصر وهو فى عمر الـ45 عاما.

ويٌعد إسماعيل أحمد أكبر لاعب فى تاريخ كرة السلة المصرية ، الذى يتوج ببطولة كأس السوبر وهو فى سن الخامسة والأربعون عاما ، فلم يسبقه أحد فى ذلك .

احترف إسماعيل أحمد فى لبنان منذ 20 عاما، ولعب لعدة أندية بالدورى اللبنانى، وحصل على الجنسية اللبنانية، ولعب كفرد لبنانى وليس كمحترف مصرى، وتزوج لبنانية، وعاد إلى مصر مؤخرا، وانضم إلى فريق الاتحاد السكندرى ناديه الأصلى، وشارك معهم فى عدة بطولات ، منها دورى المرتبط و السوبر و الكاس ، وتوج معهم ببطولة كأس مصر بالفوز على الأهلى العام الماضى ، و أخيرا كأس السوبر .