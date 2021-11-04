شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع الطلائع 1/1 في الجولة الثالثة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، خلال منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المقاولون أولاً بهدف نظيف، سجله محمد سمير في الدقيقة 35، ثم تعادل علي الفيل للطلائع في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرفع المقاولون رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع، بينما يحصد الطلائع أول نقطة في مشوار الدوري ليحتل المركز الـ 15 بجدول الدوري

حاول المقاولون العرب مع بداية الشوط الثاني مواصلة الصحوة الهجومية التي أنهى بها الشوط الأول، وذلك عبر تسديدة قوية من حسن الشامي ظهير أيسر الذئاب مرت بعيداً عن مرمى محمد بسام حارس الطلائع.

وألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، هدفاً لصالح عمر بسام مهاجم المقاولون، في شباك شقيقه محمد بسام حارس مرمى الطلائع، في الدقيقة 48، بسبب مشاركة فاروقا نور الدين لاعب المقاولون في الهدف، بعد سقوطه في مصيدة التسلل.

في الدقيقة 70 أشهر إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، الكارت الأحمر لحسن الشامي ظهير أيسر المقاولون العرب بعد تدخله في كرة مشتركة مع لاعب الطلائع.

وأهدر أحمد الشيمي أخطر فرص المقاولون العرب في الدقيقة 78 بعدما انفرد بمرمى محمد بسام إلا أن حارس الطلائع تمكن من التصدي للكرة بنجاح.

في الدقيقة 87 احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح كريم الطيب لاعب الطلائع، ليقوم علي الفيل لاعب الطلائع بتسجيلها في الدقيقة 90، معلناً تعادل الفريقين بهدف لمثله.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 95 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالي:

جاءت بداية اللقاء هادئة في محاولة لجس النبض من جانب الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال أول ربع ساعة، حيث لم ترتقي هجمات الفريقين إلى درجة الخطورة.

في الدقيقة 25 هدد المقاولون العرب مرمى محمد بسام حارس الطلائع بكرة خطيرة، بعد عرضية مميزة من حسن الشامي ظهير أيسر الذئاب والذي أرسلها على رأس لويس إدوارد مهاجم المقاولون الذي سدد الكرة برأسه لتمر بمحاذاة القائم الأيسر لحارس لطلائع.

وفي الدقيقة 35 سجل محمد سمير مدافع المقاولون هدف التقدم لفريقه، بعد تسديدة مميزة من ركلة ثابتة، ليتقدم المقاولون على الطلائع بهدف نظيف.

حاول الطلائع تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول بعد هدف المقاولون، ولكن دون خطورة على مرمى ذئاب الجبل، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 47 معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

كان المقاولون قد بدأ اللقاء بتشيل مكون من: محمود أبو السعود، محمد سمير، فاروقا نور الدين، باسم علي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عبد الرحمن جبنة، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، عمر بسام.

فيما بدأ الطلائع المباراة بتشكيل مكون من: علي الفيل، خالد سرحان، عمرو السيسي، أحمد عبد الرجمن، محمد جابر، محمد رياض، حسن مجدي، علي محمد، محمد بسام، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى.