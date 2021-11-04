اخبار الرياضه

14 نوفمبر بطولة الحافز الرياضى لتنس الطاولة بالاسماعيلية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نوفمبر بطولة الحافز الرياضى لتنس الطاولة بالاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -   قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، على إقامة بطولة لجمورية للشباب تحت  17 و 19 سنة و الخاصة بالحافز الرياضى ، فى الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجارى ، بمحافظة الاسماعيلية.

 

 وتقررإقامة البطولة بالتنسيق مع وزارتى و التعليم ، خاصة وأن البطولة تمنح اللاعبين  الملتحقين بالمراحل الدراسية المختلفة درجات الحافز الرياضى  ، حيث تستضيف الاسماعيلية بطولات تنس الطاولة  ، من دورى و جمهورية لكل الفئات العمرية 

.

 

 وودع الثلاثى خالد عصر، محمود أشرف حلمى ، ويوسف عبد العزيز، منافسات بطولة سلوفينيا الدولية لتنس الطاولة ، من الأدوار الاولى بالتصفيات فى البطولة ، و التى انطلقت أول أمس ، بالاضافة إلى هنا جودة التى ودعت المنافسات فى التصفيات النهائية 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا