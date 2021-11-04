شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نوفمبر بطولة الحافز الرياضى لتنس الطاولة بالاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، على إقامة بطولة لجمورية للشباب تحت 17 و 19 سنة و الخاصة بالحافز الرياضى ، فى الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجارى ، بمحافظة الاسماعيلية.

وتقررإقامة البطولة بالتنسيق مع وزارتى الرياضة و التعليم ، خاصة وأن البطولة تمنح اللاعبين الملتحقين بالمراحل الدراسية المختلفة درجات الحافز الرياضى ، حيث تستضيف الاسماعيلية بطولات تنس الطاولة ، من دورى و جمهورية لكل الفئات العمرية

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وودع الثلاثى خالد عصر، محمود أشرف حلمى ، ويوسف عبد العزيز، منافسات بطولة سلوفينيا الدولية لتنس الطاولة ، من الأدوار الاولى بالتصفيات فى البطولة ، و التى انطلقت أول أمس ، بالاضافة إلى هنا جودة التى ودعت المنافسات فى التصفيات النهائية