شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يدير مباراة فيوتشر و المصري و قمر الدولة للمحلة و أنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح مباراة فيوتشر و المصري إلى الحكم الدولي محمود عاشور يعاونه سمير جمال و مصطفي عطيه و أحمد جمال و محمد الحنفي حكم var و محمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة غزل المحلة أمام إنبي كلاً من :

نادر قمر الدولة و شهاب راشد و أسامه السيد و عاطف حسين و هشام القاضي و محمد الشناوي .

بينما أسندت لجنة الحكام مباراة سموحه و ايسترن كومباني إلى الحكم وائل فرحان و إسلام أبو العطا و أحمد زيدان و محمد العتباني و محمد نهاد و شريف عبدالله.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكم مباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها الثامنة مساء غدًا ويديرها الحكم الدولي محمد عادل و يعاونه أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني و أمين عمر حكم رابع و أحمد الغندور حكم var و عبد العزيز السيد مساعد var.

وتشهد مباراة القمة لقطة جديدة في تعيينات الحكام وهي تعيين حكم سابع وهو سامي هلهل كمساعد إحتياطي في حالة إصابة أي من المساعدين يوسف البساطي و أحمد حسام.

تقام في الثامنة من مساء غدا، الجمعة، مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، وهي القمة التى تحمل رقم 123 بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك.. القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز

ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدورى

ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.