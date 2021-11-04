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مشجع روسى لطارق حامد: أنت لاعبى المفضل والزمالك أقوى من الأهلى "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - وجه مشجع روسى رسالة إلى طارق حامد نجم الزمالك طالبه فيها بالفوز على الأهلى في القمة 123 المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

أضاف المشجع الروسي في رسالته لطارق حامد:" أنت لاعبى المفضل وأريدك أن تلعب بقوة أمام الأهلى عشان الزمالك يكسب ".

ومن ناحية أخري تقام في الثامنة من مساء غدا، الجمعة، مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، وهي القمة التى تحمل رقم 123 بين الفريقين.

 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك 

وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك..القنوات الناقلة 

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز

 

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ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدورى

ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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