شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع روسى لطارق حامد: أنت لاعبى المفضل والزمالك أقوى من الأهلى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مشجع روسى رسالة إلى طارق حامد نجم الزمالك طالبه فيها بالفوز على الأهلى في القمة 123 المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

أضاف المشجع الروسي في رسالته لطارق حامد:" أنت لاعبى المفضل وأريدك أن تلعب بقوة أمام الأهلى عشان الزمالك يكسب ".

ومن ناحية أخري تقام في الثامنة من مساء غدا، الجمعة، مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، وهي القمة التى تحمل رقم 123 بين الفريقين.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.



موعد مباراة الأهلي والزمالك..القنوات الناقلة