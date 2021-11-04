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أرقام مميزة للأهلى تحت صافرة الحكم محمد عادل قبل القمة 123

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، تعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي ستجمع بينهما في الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، وتترقب جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية للقاء المهم والمترقب في قمة الدوري المصري.

 

 

تولى محمد عادل إدارة 17 مباراة للأهلي، حقق خلالهم المارد الأحمر الفوز في 13 مباراة وتعادل في 3 مواجهات وتلقي هزيمة واحدة فقط ، واحتسب محمد عادل 7 ركلات جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلة جزاء واحدة ضده وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي ، فيما حصل لاعبي الأهلي على 27 إنذار وطرد مرة واحدة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

 

يذكر أن ، محمد عادل أدار مباراة واحدة في الدوري المصري هذا الموسم وكانت بين الأهلي والإسماعيلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف دون رد.

 

أدار الحكام المصريون مباريات القمة بين الأهلى والزمالك على فترات متباعدة، نظرا للاجواء التى تصاحب هذه المباريات والحساسية بين جماهير الناديين، وفى الـ30 عاما الأخيرة نال 8 حكام فقط شرف إدارة مباريات القمة.

الحكم السكندرى محمد فتحى موسم 91 / 92

الحكم جمال الغندور موسم 95 /96

الحكم قدرى عبد العظيم الدور الثانى موسم 95 / 96

الحكم ابراهيم نور الدين موسم 2014 / 2015

الحكم محمد فاروق مباراة السوبر موسم 2014 / 2015

الحكم محمد الحنفى موسم 2018 / 2019

الحكم محمود البنا موسم 2020 / 2021

الحكم أمين عمر الدور الثانى 2020 / 2021

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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