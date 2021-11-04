شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة للأهلى تحت صافرة الحكم محمد عادل قبل القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، تعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي ستجمع بينهما في الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، وتترقب جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية للقاء المهم والمترقب في قمة الدوري المصري.

تولى محمد عادل إدارة 17 مباراة للأهلي، حقق خلالهم المارد الأحمر الفوز في 13 مباراة وتعادل في 3 مواجهات وتلقي هزيمة واحدة فقط ، واحتسب محمد عادل 7 ركلات جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلة جزاء واحدة ضده وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي ، فيما حصل لاعبي الأهلي على 27 إنذار وطرد مرة واحدة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

يذكر أن ، محمد عادل أدار مباراة واحدة في الدوري المصري هذا الموسم وكانت بين الأهلي والإسماعيلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف دون رد.