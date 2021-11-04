شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبى الأهلى من مرتدات الزمالك بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك غد الجمعة في الجولة الثالثة من عمر الدوري، لمنحهم التعليمات الخاصة بموقعة القمة وشرح خطة اللعب في المباراة.

وحرص موسيماني على توجيه بعض النصائح للاعبي الأهلي خاصة الخط الخلفي، بضرورة التمركز الجيد والتعامل مع الكرات المرتدة التي يعتمد عليها الزمالك بشكل جيد، ويمتاز بنقل الكرة السريع في ظهر دفاع الفرق المنافسة، في ظل امتلاكه أكثر من لاعب يجيد السرعات مثل أحمد سيد زيزو وأشرف ين شرقي وسيف الجزيري.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز خشية من ضرب دفاع الفريق الأحمر الذي يعتمد في بعض الأحيان على الدفاع المتقدم وهو ما ظهر في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري، وهو ما يخشى حدوثه في القمة 123 غدا.

ويختتم اليوم الخميس فريق الأهلي تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك غدا الجمعة بالجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسي مساء اليوم، حيث ينوي موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

ويفاضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بين طريقتى لعب للفريق الأحمر فى مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، سواء اللعب بطريقته الحديثة 3 / 4 / 3، وهى نفس الطريقة التى لعب بها مباراتى فريقه ضد الإسماعيلى والبنك الأهلى بأول جولتين من عمر مسابقة الدورى أو اللعب بالطريقة التقليدية 4 / 2 / 3 / 1.

وتعتمد طريقة لعب موسيمانى الحالية على الدفع بثلاثى فى خط الدفاع وهم بدر بانون وحمدى فتحى وأيمن أشرف ورباعى فى وسط الملعب وهم عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وعلى معلول وثلاثى فى خط الهجوم وهم أفشة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى أو محمد شريف.

بينما تعتمد طريقة اللعب التقليدية على اللعب برباعى فى الدفاع وهم أكرم وبانون وأيمن ومعلولو وثنائى فى الوسط الدفاعى والأقرب السولية وديانج وأمامهم ثلاثة لاعبين الأقرب أفشة وتاو وميكيسونى ثم مهاجم وحيد وغالبا سيكون محمد شريف.