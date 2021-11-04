شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفضل الدفع بـ3 لاعبين فى "وسط" الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُفضّل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الدفع بثلاثة لاعبين في خط وسط الفريق خلال مباراة الزمالك غداً في الدوري المصري ، حيث يميل المدير الفني للاستعانة بالثلاثي ، عمرو السولية وآليو ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط.

ويرغب موسيماني في تأمين خط الوسط بشكل قوي خاصة في ظل امتلاك الزمالك لاعبين لديهم سرعات عالية وقدرات فنية خاصة لذا يحاول إيقافهم في مباراة القمة المقرر لها الثامنة من مساء غداً، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى.

ويبحث موسيماني مع جهازه المعاون حالياً خطة لعب الأهلي في مباراة القمة المرتقبة حيث يأمل الجهاز الفني في الوصول إلى خطة لعب مناسبة يحقق بها الفريق الفوز على الزمالك ومواصلة الانتصارات فى بطولة حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولتين الأولى والثانية لبطولة الدورى.

على صعيد متصل، اطمأن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على جاهزية أكرم توفيق لاعب لفريق لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري بعدما تعافى اللاعب من إصابته الأخيرة.

وتأكد موسيماني من الجهاز الطبي للفريق ومن اللاعب أن الإصابة التي تعرض لها الأخير في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري في "قصبة الركبة" بسيطة ولن تعوقه عن المشاركة في قمة الكرة المصرية غداً.

ويُعد أكرم توفيق أحد العناصر الأساسية في تشكيلة بيتسو موسيماني الفترة الماضية وينوي المدير الفني الإعتماد عليه أساسياً في مباراة القمة غداً.