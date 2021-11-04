شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب البنك الأهلي يكشف حقيقة انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد هلال لاعب البنك الأهلي عن سعادته بعد الهدف الذى أحرزه وقاد فريقه للفوز أمام الإسماعيلي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

أضاف محمد هلال في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس أن خالد جلال المدير الفني للبنك مدرب كبير وعلى قدر المسئولية ، ولدينا حافز كبير من الجهاز و مجلس الإدارة لتحقيق مركز متقدم ، و أتمنى التواجد في معسكر منتخب مصر خلال الفترة المقبلة و أبذل قصارى جهدي لذلك.

تابع لاعب البنك الأهلي أن المفاوضات مع الزمالك كانت قريبة في الموسم المنقضي خلال تواجده في وادي دجلة ، ولكنه انتقل للبنك الأهلي ويطمع في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق ، ويركز مع فريقه الجديد حالياً

حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على الاسماعيلى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد هلال في الدقيقة 69 حيث أستغلال كرة عرضية من زميلة موسى دياورا و حاول مدافعي الإسماعيلي تشتيت الكرة لتصل إلى هلال الذي سجل الكرة برأسه في الشباك بمرمى محمد فوزى .

وبهذة النتيجة يصل فريق البنك الاهلى للنقطة السادسة عقب الفوز فى مباراتين على طلائع الجيش و الاسماعيلى والهزيمة أمام الاهلى بينما يظل الاسماعيلى بدون نقاط حيث تلقى الهزيمة فى ثلاث مباريات الاهلى و سيراميكا و البنك الاهلى.