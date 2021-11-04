شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يعلن استقالته من تدريب طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، استقالته من تدريب الفريق، وذلك في تصريحات خاصة لليوم السابع، عقب تعادل فريقه مع المقاولون العرب بعدف لمثله، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت قبل قليل.

وبدأ طلائع الجيش الموسم الجاري، بهزيمتين أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم الخسارة أمام الزمالك بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل مع المقاولون بهدف لمثله.

وكان عبد الحميد بسيوني قد توج مع طلائع الجيش بكأس السوبر المصري قبل انطلاق الموسم الجاري، بعد التغلب على النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهت مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، خلال منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المقاولون أولاً بهدف نظيف، سجله محمد سمير في الدقيقة 35، ثم تعادل علي الفيل للطلائع في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرفع المقاولون رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع، بينما يحصد الطلائع أول نقطة في مشوار الدوري ليحتل المركز الـ 15 بجدول الدورى.