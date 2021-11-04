شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمأن على جاهزية أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إطمأن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على جاهزية أكرم توفيق لاعب لفريق لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري بعدما تعافى اللاعب من إصابته الأخيرة.

وتأكد موسيماني من الجهاز الطبي للفريق ومن اللاعب أن الإصابة التي تعرض لها الأخير في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري ، في "قصبة الركبة" بسيطة ولن تعوقه عن المشاركة في قمة الكرة المصرية غداً.

ويُعد أكرم توفيق أحد العناصر الأساسية في تشكيلة بيتسو موسيماني الفترة الماضية وينوي المدير الفني الإعتماد عليه أساسياً في مباراة القمة غداً.

على صعيد متصل ، ظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مران المُستبعدين من مباراة الزمالك الذي أقيم اليوم ، الخميس،على ملعب التتش حيث خاض اللاعب مراناً مع باقي اللاعبين الذي خرجوا من قائمة القمة.

ودخل الأهلي ممعسكر مغلق أمس استعداداً لمباراة الزمالك ، وخاض اللاعبين الخارجين من قائمة الأهلي في معسكر الأمس مراناً اليوم بإستاد التتش ، وشهد المران مشاركة كهربا رفقة باقي اللاعبين الذين تم إستبعادهم من قائمة القمة ، وهم رامي ربيعة ومحمود وحيد وحمزة علاء لأسباب فنية ، كما خرج من القائمة ، محمود متولي وصلاح محسن ووليد سليمان للإصابة ، وعاد للقائمة محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة التي لحقت به مؤخراً.