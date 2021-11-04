شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك تحت صافرة الحكم محمد عادل قبل لقاء القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، تعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي ستجمع بينهما في الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

وخاض الزمالك 18 مباراة تحت صافرة محمد عادل وحقق خلالهم الفريق الأبيض الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وهُزم في مباراتين ، وحصل الفريق على 4 ركلات جزاء لصالح الزمالك و3 ركلات جزاء للفرق المنافسة، وحصل لاعبي الزمالك على 32 إنذار وتعرض لاعبين للطرد بعد الحصول على إنذارين فيما أشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

يذكر أن ، محمد عادل أدار مباراة واحدة في الدوري المصري هذا الموسم وكانت بين الأهلي والإسماعيلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف دون رد.