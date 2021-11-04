شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه يطالب مجلس الإسماعيلي بتقليل الظهور في الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق ، من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد برئاسة يحيي الكومى بتقليل الظهور في وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة بعد نجاح المجلس في الانتخابات مؤخراً.

كما طالب حسنى عبد ربه في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس من لاعبي الإسماعيلي ، بالاتحاد خلال الفترة المقبلة و الابتعاد عن أي أزمات أو مشاكل تهدد الفريق من أجل العودة لمستوى الإسماعيلي المعروف عنه.

أضاف نجم منتخب مصر السابق أن العودة لعهد الإسماعيلي سيتطلب فترة طويلة ، وأتمني التكاتف من الجميع و الإبتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي.

حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على الاسماعيلى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد هلال في الدقيقة 69 حيث أستغلال كرة عرضية من زميلة موسى دياورا و حاول مدافعي الإسماعيلي تشتيت الكرة لتصل إلى هلال الذي سجل الكرة برأسه في الشباك بمرمى محمد فوزى .