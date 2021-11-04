شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال : الإسماعيلي فريق كبير بعد الأهلي و الزمالك رغم فوز البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن الفوز على فريق كبير بحجم الإسماعيلي أمر جيد في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الإسماعيلي سيظل فريق كبير رغم التراجع الفترة الأخيرة ولكنه يظل أحد كبار الكرة المصرية مع الأهلي و الزمالك.

تابع خالد جلال في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس : " أعد بمستوى جيد مع البنك الأهلي و يمتع الجماهير المتابعة للدوري ، و أتمنى عودة الإسماعيلى لمستواه المعروف و المعهود مع مجلس الإدارة الجديد.

حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على الاسماعيلى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد هلال في الدقيقة 69 حيث أستغلال كرة عرضية من زميلة موسى دياورا و حاول مدافعي الإسماعيلي تشتيت الكرة لتصل إلى هلال الذي سجل الكرة برأسه في الشباك بمرمى محمد فوزى .

وبهذة النتيجة يصل فريق البنك الاهلى للنقطة السادسة عقب الفوز فى مباراتين على طلائع الجيش و الاسماعيلى والهزيمة أمام الاهلى بينما يظل الاسماعيلى بدون نقاط حيث تلقى الهزيمة فى ثلاث مباريات الاهلى و سيراميكا و البنك الاهلى.