شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد ونقل الأسبوع الأخير من دورى الكاراتيه إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تعديل موعد منافسات الأسبوع الأخير من بطولة دورى الناشئين و الناشئات والشباب و الشابات لمنافسات كوميتيه الكاراتيه ، والذى كان مقرر إقامته فى الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجارى بمحافظة القاهرة .

وتقرر إقامة البطولة فى الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر بمحافظة الأسكندرية ، على أن يستضيفها النادى الاولمبى ، وجاء قرار نقل البطولة بسبب حجز الصالات ، وفيما يخص الموعد فيكون قبل عقد الجمعية العمومية للاتحاد بـ 24 ساعة ، حيث تقام العمومية يوم 13 من نفس الشهر .

تطير بعثة منتخب الكاراتيه إلى دبى يوم 12 نوفمبر الجارى ، للمشاركة فى منافسات بطولة العالم ، والتى تقام فى الفترة من 16 إلى 21 من نفس الشهر

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى المنافسات سواء على مستوى الفردى أو الجماعى ، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من : على مستوى اللاعبات تشارك فريال اشرف ، و منة شعبان ، و سهيلة ابو اسماعيل ، و احلام يوسف ، و ياسمين الهوارى ، و اية هشام ، و نورسين على ، و فى الاولاد يشارك على الصاوى ، و يوسف عماد ، وكريم ابو عيطة ، و احمد حازم ، و محمد رمضان ، و عبد الله ممدوح ، و طه طارق ، وحازم سعيد .