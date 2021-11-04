شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات موسيمانى وكارتيرون فى مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة 123 والتي تجمعهما على استاد القاهرة غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي تحظى بأهمية خاصة باعتبارها بطولة من نوع خاص والفوز بنقاطها الثلاث تمنح الفريق المنتصر دفعة معنوية في مشواره بالدوري.

القمة 123 تحمل طابع مختلف بالنسبة للمديرين الفنيين للقطبين سواء بيتسو موسيماني مع الأهلي أو باتريس كارتيرون مع الزمالك، حيث تعد المواجهة الثالثة في تاريخ لقاءتهما بالقمة، بعدما سبق والتقيا مرتين في الموسم الماضي بقمتي الدور الأول والثاني.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك بقمة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، رغم أن الأفضلية في ذلك الوقت كانت لصالح الزمالك بسبب اكتمال صفوفه، بخلاف أن الأهلي كان يعاني من إصابات كثيرة أبرزها قائده محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول، ولكن أبناء مختار التتش نجحوا في حسم المواجهة لصالحهم وأحرز محمد شريف هدفي الأهلي في القمة 121 بينما سجل شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وفي قمة الدور الثاني انتهت القمة 122 بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، حيث تقدم للأهلي صلاح محسن ثم تعادل للزمالك فرجاني ساسي، في الموسم الذي توج بلقبه الزمالك بفضل التفوق على الأهلي برصيد 4 نقاط، وحقق الدرع الثالث عشر في تاريخه، وأنهى سيطرة الأهلي على الدرع لخمس مرات متتالية.

وسبق لموسيماني أن قاد الأهلي في القمة 3 مرات حقق الفوز في مرتين والتعادل في مرة واحدة ولكنه لم يخسر أيا من لقاءات القمة وأولها الفوز بنهائي القرن في نسخة 2020 من دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بفوز النسور الحمر بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة المعروفة بـ"القاضية ممكن".

فيما حقق كارتيرون الفوز على الأهلي مرتين والمفارقة أن المرتين كانت في عهد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعدما فاز عليه في السوبر المصري بركلات الترجيح ثم قمة الدور الثاني بنتيجة 3 / 1 للأبيض، بينما تلقى كارتيرون خسارتين على يد الأهلي الأولى اعتباريا في قمة الدور الأول للموسم قبل الماضي 2019 / 2020 بعد انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي والثاني في قمة الدور الأول للموسم الماضي 2020 / 2021 والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف، ثم تعادل وحيد في قمة الدور الثاني للموسم الماضي 2020 / 2021.