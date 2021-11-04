شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 15 و16 و17 نوفمبر لمباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة، أيام 15 و16 و17 نوفمبر، موعدًا لمباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر للموسم الجارى 2021 / 2022.

وأجريت مباريات الدور التمهيدى الأول لمباريات كأس مصر للعام الجديد، وأسفرت عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث وبعض مراكز الشباب، وتعد أبرز المواجهات بين الألومنيوم وبترول أسيوط، وبنى سويف والفيوم، والمصرية للاتصالات والإنتاج الحربى، والمريخ والقناة، والأوليمبى وأبو قير للأسمدة.

وكان الاتحاد المصرى قد قرر تحديد مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر لموسم 20-2021 على أن تقام قبل انطلاق دور ال32 للبطولة فى نسختها الجديدة.

يذكر أن بطولة الكأس لموسم 20-2021 يتبقى على الانتهاء منها مباراة من دور الـ 8 ومباراتى قبل النهائى والمباراة النهائية.

على صعيد آخر، قرر اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام فى جميع المسابقات والأقسام بصفة شهرية، وتم تحديد اليوم الثلاثاء لصرف مستحقات شهر أكتوبر الماضى عن مباريات الأقسام الأول والثانى والثالث والرابع لمسابقة الدورى العام بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثانى ومسابقة كرة الصالات.