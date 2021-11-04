الامارات | أغويرو يكشف عن حالته الصحية بعد معاناته مشاكل في التنفس

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو يكشف عن حالته الصحية بعد معاناته مشاكل في التنفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن مهاجم برشلونة، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، محبيه عبر حسابه في "تويتر" بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً وستبعده عن الملاعب فترة ثلاثة شهور بسبب عدم انتظام في ضربات القلب، وغرّد قائلاً: "أنا بخير وبشجاعة كبيرة لمواجهة فترة التعافي".

وأضاف: "أود أن أشكركم جميعا على العديد من رسائل الدعم والمودة التي جعلت قلبي اليوم أقوى".

وكان نادي برشلونة قد أعلن في بيان، الاثنين الماضي، أن مهاجمه الأرجنتيني سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في عضلة القلب.

ونقل أغويرو إلى المستشفى السبت بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس بهدف لكل فريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news