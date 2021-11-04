شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز والاتحاد السكندرى إلى ملعب الدفاع الجوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا بيراميدز والاتحاد السكندرى إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا للمواجهة التي تجمعهما فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل بيراميدز المباراة بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، في المقابل يدخل سيد البلد اللقاء بعد الفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين في نفس الجولة.

ويسعى إيهاب جلال مدرب نادى بيراميدز في مواصلة الانطلاقة المميزة للفريق بعد الفوز في أول مباراتين وتحقيق العلامة الكاملة، في الحصول على الثلاث نقاط للاقتراب من صدارة الترتيب مستغلا تصادم الأهلى والزمالك مع بعضهما، وطالب جلال لاعبيه بضرورة الاستمرار في تقديم الأداء المميز وتحقيق الانتصارات للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يسعى حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد في تحقيق الفوز على النادى السماوى كما حققه الموسم الماضى بهدفين مقابل هدف، في ظل الأداء الجيد الذى يقدمه زعيم الثغر في أول مباراتين والغزارة التهديفية التي يحققها الفريق بعد تسجل 7 أهداف حتى الآن، وطالب مدافعيه بضرورة تصحيح أخطائهم وخلق المساحات أمام مهاجمى بيراميدز للفوز بالمباراة.

لاعبى الاتحاد



وصول بيراميدز



إبراهيم عادل



الاتحاد



بيراميدز



حسام حسن



شريف إكرامى



عبد الله السعيد



عبد المنصف حارس الاتحاد السكندرى