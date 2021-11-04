شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحصد النقطة الرابعة بتعادل ثمين مع سيراميكا فى الجولة الثالثة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة مصر المقاصة وسيراميكا بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة الـ4 فى المركز الثامن ، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 5 في المركز الخامس بجدول الدوري.

بدأ تامر مصطفي المدير الفني لفريق المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :

محمد مجدي ، احمد عبد المنعم ، هشام شعبان ، احمد صبيحة ، علي فتحي ، علي المصري ، أريك سيرجي ، محمود عقل، حسام عبد الواحد ، جون ايفيري ، اتولا جوزيف.

فيما بدأ هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

عامر عامر ، محمد حسن ، عبد الله محمود ، سيف تقا، احمد محسن ، محمود نبيل، مصعب البطاط، شريف دابو، محمد إبراهيم، شادي حسين، باسم مرسي.

شهد الشوط الأول حالة طرد من نادي مصر المقاصة للاعب محمود عقل بعد تدخل عنيف مع احد لاعبي سيراميكا، حيث حصل اللاعب علي انذار الا ان حكم المباراة تراجع عن الإنذار ومنحه طرد مباشر عقب العودة لتقنية الفار.

وفى الشوط الثاني كان الحذر الدفاعي هو السائد على الفريقين خوفا من تلقي أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.