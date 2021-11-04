تقرير.. ماذا يفعل الزمالك والأهلي مع صافرة محمد عادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

للمرة الثالثة على التوالي يتم إسناد إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي لتحكيم مصري، حيث ستكون الموقعة بين القطبين مساء غدٍ الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري We المصري.

لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، حسمت الجدل وأعلنت عن الطاقم التحكيمي للقمة، حيث سيدير المباراة محمد عادل بعد إعلان أكثر من مرشح في الفترة الأخيرة لعل أبرزهم إبراهيم نور الدين ومحمود البنا.

وقبل مباراة القمة، استطاع كل من الزمالك والأهلي تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث حقق الأبيض الفوز على إنبي وطلائع الجيش، في المقابل فاز الأحمر على الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وقبل إدارة محمد عادل للقمة بين الزمالك والأهلي.. ماذا فعل الحكم الدولي خلال إدارته مباريات القطبين؟

- الزمالك

سبق للدولي محمد عادل وأن أدار 18 مباراة للزمالك، ليفوز الفريق الأبيض في 12 مباراة، وانتهت أربع مباريات بالتعادل، مقابل خسارتين.

عادل خلال مبارياته للزمالك احتسب سبع ضربات جزاء، من بينهم أربعة لصالح الزمالك، وثلاثة للفرق المنافسة.

- الأهلي

مع الأهلي أدار محمد عادل 17 مباراة، استطاع من خلالها الفريق الأحمر أن يحقق نتيجة الفوز في 13 مناسبة وتعادل ثلاث مباريات مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

وعلى صعيد ركلات الجزاء، فاحتسب عادل سبع ركلات جزاء للأهلي وركلة جزاء ضد الفريق الأحمر.

ويعتبر آخر لقاء أدراه عادل في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي (2021 - 2022) كانت بين الإسماعيلي والأهلي وانتهت لصالح الأخير بنتيجة (4-0).

وشهدت هذه المباراة احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي، مقابل طرد الدولي المالي أليو ديانج بعد حصوله على بطاقتين صفراء.

- الحكم الثالث

للمرة الثالثة على التوالي، يتم إسناد مباراة القمة لحكم مصري حيث أدار مباراة الدور الأول في الموسم الماضي محمود البنا وانتهت لصالح الأهلي بنتيجة (2-1) في لقاء شهد احتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك أهدرها محمود علاء، في المقابل تم إدارة مباراة الدور الثاني لصالح الحكم أمين عمر وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).