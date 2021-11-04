اتحاد الكرة يعلن.. محمد عادل حكما لقمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فريق الحكام لمواجهة الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد عادل سيقود القمة للمرة الأولى، ويعاونه أحمد حسام ويوسف البساطي على خطي الملعب، ويجلس أمين عمر على مقعد الحكم الرابع.

وسيقوم أحمد الغندور بمهمة حكم الفيديو، ويعاونه عبد العزيز السيد، وسيبقى سامي هلهل على مقعد الاحتياط كمساعد.

استاد القاهرة سيشهد قمة الأهلي والزمالك للمرة الثالثة على التوالي بصافرة مصرية في بطولة الدوري، في تمام الثامنة مساء الجمعة.

محمد عادل أدار مباراة الأهلي الافتتاحية في الدوري هذا الموسم أمام الإسماعيلي، في ليلة شهد فوز الأهلي الكاسح (4-0).