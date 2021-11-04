قبل القمة.. الأهلي يتدرب على ضربات الجزاء في السلام.. وتألق 4 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

اختتم الأهلي تدريباته اليوم باستاد الأهلي WE السلام استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعلم مراسل يلا كورة أن الفريق الأحمر خاض مرانه الأخير وسط سرية مطلقة بملعب السلام بالقائمة التي دخلت معسكر مغلق أمس وتضم 22 لاعباً.

وخاض جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر مران خفيف اليوم وتألق بشكل لافت للنظر محمد مجدي "افشة" وعمار حمدي وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر.

وبدأ المران بجانب ببدني اشتمل على الجري ثم بعض تدريبات الإطالة ثم تقسيمة بطول الملعب شهدت التركيز على الاختراق عبر الوسط والأجناب.

وخصص بيتسو موسيماني المدير الفني فقرة كاملة للتدريبات على الضربات الثابتة من كل الأماكن المحيطة بمنطقة الجزاء ومن وزايا متعددة ، كما تدرب الفريق على ركلات الجزاء وظهر فيها محمد الشناوي بصورة أكثر من ممتازة.