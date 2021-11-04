محمد اسماعيل - القاهرة - بالفيديو.. عمرو وردة يتوهج في دوري المؤتمر الأوروبي

تألق عمرو وردة لاعب أنورثوسيس القبرصي مع فريقه ضد فلورا الأستوني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مساء اليوم الخميس.

وشارك وردة أساسيا مع أنورثوسيس في المباراة التي أقيمت في أستونيا، وصنع الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 28.

وردة أرسل كرة طولية متقنة من منتصف الملعب الخاص بفريقه، وصلت إلى زميله ديمتريس كريستوفي الذي انفرد بالحارس وتمكن من هز شباكه.

لمشاهدة أسيست وردة اضغط هنا: وردة يصنع هدف فريقه الأول أمام فلورا

وبعد 5 دقائق استخلص عمرو وردة الكرة من أحد لاعبي فلورا في وسط الملعب، وتبادلها ببراعة مع زميله نيكو كاراتشافا، الذي أرسل عرضية إلى دينيس بوبوفيتش سجل منها الهدف الثاني للضيوف.

لمشاهدة مهارة وردة اضغط هنا: مهارة رائعة من وردة تساهم في هدف ثاني أمام فلورا